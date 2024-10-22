Он назвал четыре пункта, которые объясняют действия Вашингтона по поддержке Киева.

Вчера министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин посетил Киев, где провёл ряд встречи с украинским военно-политическим руководством, а также объявил о новом пакете военной помощи общей стоимостью 400 миллионов долларов и финансировании украинского производства дронов.

Американский министр похвалил украинский оборонно-промышленный комплекс, а также военнослужащих, которые прошли путь «от коктейлей Молотова до дронов». Он признал, что производимые Украиной дроны являются одними из самых лучших в мире.

Помимо этого шеф Пентагона объяснил, почему Украина так важна для Соединённых Штатов Америки. По его словам, своими действиям российский президент Владимир Путин угрожает европейской безопасности, бросает вызов союзникам по НАТО и атакует демократические ценности. Он считает, что Москва совершила «фронтальное нападение» против действующего международного порядка, обеспечивающего для Запада безопасность.

Ллойд Остин объяснил всем критикам, считающим военную помощь Украине и американское лидерство в Европе слишком дорогим для американцев, что цена отступления от принципов и капитуляция Киева будет для Запада гораздо дороже.