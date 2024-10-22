Вашингтон профинансирует украинский оборонно-промышленный комплекс.

С 2022 года украинские компании, производящие товары оборонного значения, потеряли возможность экспортировать продукцию за рубеж, поскольку Вооружённые силы Украины нуждались в оружии. Впоследствии, когда рынок по производству беспилотных летательных аппаратов был развит, украинская армия смогла обеспечить себя доступными дронами. Однако в один момент стало понятно, что украинское правительство попросту неспособно использовать производственные мощности на максимум заказывая больше беспилотников, учитывая нехватку средств. Из-за этого украинские власти начали рассматривать возможность снятия запрета на экспорт оружия, чтобы компании не лишались дохода, а государство - прибыли с налогов.

Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в Киев министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин объявил о пакете финансирования общей суммой 800 миллионов долларов, которые будут потрачены на производство местными компаниями беспилотных летательных аппаратов для украинской армии. Таким образом Киев получит возможность законтрактовать больше дронов, а впоследствии ещё и вернёт себе деньги после уплаты этими компаниями налогов.

Примечательно, что до этого Вашингтон преимущественно оказывал помощь либо из своих запасов, либо заказывая оружия у американских компаний, тем самым стимулируя собственный военно-промышленный комплекс. В данном случае, с финансированием украинского производства, своей прямой выгоды американские власти не извлекают.

Зеленский выразил благодарность Вашингтону за помощь Украине в защите своего суверенитета и независимости. Он также добавил, что обсудил с американским министром украинский план победы.