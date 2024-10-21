Об этом сообщил министр обороны страны Ллойд Остин во время визита в Киев.

Сегодня Министр обороны Соединённых Штатов Америки в очередной раз посетил Киев, где объявил о выделении нового пакета военной помощи Вооружённым силам Украины общей стоимостью $400 миллионов. Средства выделены в рамках президентских полномочий, то есть оружие будет предоставлены из запасов американской армии, а выделенное финансирование покроет расходы на его компенсацию.

По его словам, украинская армия получит боеприпасы, военную технику и другое вооружение. Речь идёт о стандартном пакете военной помощи, направленном на пополнение запасов украинской армии.

Американский министр подчеркнул, что в Вашингтоне понимают важность поддержки Киева, а исход этого конфликта напрямую отразится на Соединённых Штатах Америки и всём мире. Чиновник по-прежнему подтвердил готовность более пятидесяти союзников в рамках Контактной группы по обороне Украины оказывать военную помощь украинским военным, чтобы они могли «взять верх» в этих боевых действиях.

Ллойд Остин отметил, что Пентагон сосредоточен на удовлетворении насущных потребностей Киева, то есть речь идёт опять-таки именно о покрытии украинских нужд, а не поставках новых типов современного оружия.

Ранее уже издание The New York Times писало о невозможности американской армии наращивать поставки оружия Украине в связи с истощением запасов американской армии. В то же время заказанное для Украины оружие производится достаточно долго, поэтому передать его оперативно не получается.