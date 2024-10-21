Он считает, что благодаря этому Демократическая партия желает заработать себе очки на выборах.

Действующий американский президент Джо Байден сообщал о готовности вернуться к обсуждению с Россией заключения новому Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), из которого Москва вышла в 2023 году. Объяснялось это тем, что в рамках данного соглашения учитывались ядерные арсеналы только России и Соединённых Штатов Америки, но не других ядерных держав НАТО - Франции и Великобритании. Хотя, если быть честными, французский и британский арсеналы крайне малы, поэтому их не обсуждали в формате договоров СНВ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал призыв Байдена вернуться к переговорам, назвав это попыткой заработать очки для предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. По его мнению, «это всё от лукавого» и вести переговоры без предварительных условий, как это предлагал Вашингтон, Москва не собирается.

Российский министр не считает разумным вести переговоры со страной, которая «желает уничтожить тебя на поле боя», без предварительных условий.

Сергей Лавров предложил вести переговоры с учётом ядерных арсеналов сразу четырёх стран - Соединённых Штатов Америки, России, Великобритании и Франции. При этом Китай в данный список не входит, поскольку китайские власти отказались от переговоров в формате СНВ, сославшись на малый ядерный арсенал, хотя в боеголовках он превышает тот, который суммарно находится у британцев и французов.