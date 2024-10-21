Это позволит экономить дефицитные зенитные ракеты.

Известно, что в среднем Россия запускает 30 - 80 ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань» ежедневно. Противостоять таким дронам украинская противовоздушная оборона может достаточно эффективно, если сравнивать с опытом 2022 - 2023 годов, но сбивать каждый дрон приходится дорогостоящими зенитными ракетами.

Издание The Telegraph пишет о разработанном группой Wild Hornets беспилотнике с видом от первого лица, который получит наименование Sting. Отмечается, что основным предназначением данного беспилотника является как раз таки противодействие российским дронам-камикадзе. Как отмечается в материале, беспилотник способен подниматься на высоту около трёх километров («Герань» летает на высоте 600 метров - 4 километра) и летать со скоростью более 160 километров в час, то есть порой даже быстрее, чем российские дроны-камикадзе.

Sting является классическим квадрокоптером с большим куполом, где установлен взрывной снаряд и камера. Управление осуществляется при помощи VR-технологий. В будущем планируется разработать систему наведения на цель с искусственным интеллектом.

The Telegraph отмечают, что украинская армия уже имеет аналогичные FPV-дроны, которые атакуют разведывательные беспилотники, но Sting предназначены конкретно для противодействия дронам-камикадзе. Авторы разработки утверждают, что данный дрон-перехватчик гораздо дешевле «Герани» и его выгоднее использовать, чем зенитную ракету.