Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
The Telegraph: Украина разработала дрон-перехватчик Sting для противодействия «Гераням»
Это позволит экономить дефицитные зенитные ракеты.

Известно, что в среднем Россия запускает 30 - 80 ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань» ежедневно. Противостоять таким дронам украинская противовоздушная оборона может достаточно эффективно, если сравнивать с опытом 2022 - 2023 годов, но сбивать каждый дрон приходится дорогостоящими зенитными ракетами.

Издание The Telegraph пишет о разработанном группой Wild Hornets беспилотнике с видом от первого лица, который получит наименование Sting. Отмечается, что основным предназначением данного беспилотника является как раз таки противодействие российским дронам-камикадзе. Как отмечается в материале, беспилотник способен подниматься на высоту около трёх километров («Герань» летает на высоте 600 метров - 4 километра) и летать со скоростью более 160 километров в час, то есть порой даже быстрее, чем российские дроны-камикадзе.

Sting является классическим квадрокоптером с большим куполом, где установлен взрывной снаряд и камера. Управление осуществляется при помощи VR-технологий. В будущем планируется разработать систему наведения на цель с искусственным интеллектом.

The Telegraph отмечают, что украинская армия уже имеет аналогичные FPV-дроны, которые атакуют разведывательные беспилотники, но Sting предназначены конкретно для противодействия дронам-камикадзе. Авторы разработки утверждают, что данный дрон-перехватчик гораздо дешевле «Герани» и его выгоднее использовать, чем зенитную ракету.

#украина #герань #sting
+
Написать комментарий (0)
ВС России перерезали все дороги снабжения под Селидово, кроме одной
Bloomberg: Камала Харрис также заинтересована быстро закончить конфликт, как и Дональд Трамп
Во Франции не против приглашения Украины в НАТО, но всё зависит от результатов выборов в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блогер купил с майнинг-фермы 10 штук GeForce GTX 1070 суммарно за $100 и 9 из них оказались рабочими
12
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
40
Танки Т-55АМ становятся мобильной артиллерией на фронте
23
Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 на ПК с установленным Voicemeeter
5
Lay's заплатит $1 000 000 человеку, который придумает новый вкус чипсов
12
UnHerd: Фон дер Ляйен запускает беспрецедентный наднациональный «захват власти» в ЕС
16
Производительность Intel Core Ultra 9 285 соответствует Core Ultra 7 265K
1
CTCS: Хуситы чуть не утопили американский авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр", атаковав его ракетой
2
Дистрибутив Windows 11 24H2 смогли «облегчить» до 3,54 Гбайт, выкинув оттуда всё лишнее
3
ОЗУ CUDIMM DDR5-10000+ становится новым минимумом для высокопроизводительных игровых систем
18
Везучий ютубер приобрел 10 карт GTX 1070 за $100 после майнинга, 9 из которых оказались рабочими
2
Токен Blum начал торговаться на первичном рынке по цене $0.005 за токен
+
Учёные из Института SETI провели 28-часовое исследование системы TRAPPIST-1
2
В России был выпущен самый дешевый V8
2
Самая дешевая материнская плата на чипсете X870 стала лучшей по показателю цены и производительности
7
Для создания новой орбитальной станции Россия осуществит 34 запуска ракет до 2033 года
1
Intel выпускает новые видеокарты Battlemage: подробности и перспективы
4
После обновления до Android 15 у пользователей Pixel 8 Pro появились проблемы с жестом «назад»
+
«КАМАЗ» представил крупный карьерный самосвал вместимостью до 65 тонн
1
В России разработали универсальную малогабаритную торпеду для морских операций
4

Популярные статьи

25 октября 2024 года - самый главный день в истории консолей Xbox
5
Волга на службе КГБ - автомобиль для спецзаданий
13
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
77
Как NVIDIA и AMD пользуются неопытностью геймеров, и на что обратить внимание при покупке видеокарты
36
О полезных и необычных сервисах для геймеров, которые были закрыты
2
Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" вошли в топ-5 танков 2024 года по версии журнала The National Interest
21
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
22
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
36
Самые ожидаемые игры 2025 года
1

Сейчас обсуждают

ebatorуа
10:29
а на последних процентах,бах и страна за вступление в ес оказалась.
Граждане Молдавии не поддерживают вступление страны в ЕС по итогам подсчёта 90% голосов референдума
FelsheR-RU
10:28
После майнинга как повезет.
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
cibershot
10:26
Карта вроде работает в режиме PCI Ex 1.0. Лучше купить полноценную карту на 3т.р дороже и не плясать с бубном вокруг компа
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
Алексей Макаров
10:26
Это если послушать тех кто реально майнил, а кто не в теме думают что умирает 99% за три года
Блогер купил с майнинг-фермы 10 штук GeForce GTX 1070 суммарно за $100 и 9 из них оказались рабочими
count
10:25
а где ультрасовременный танк древних эльфов-военов оплот?
Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» вошли в пятёрку лучших танков в мире по версии The National Interest
lighteon
10:24
У меня не было Зеона, а был i3 с материнской платой ASUS и P100-90. Видеоядро отваливалось как в гайде dartraiden. С Зеоном может не отваливается... Кто его знает... Но вот с i3 отвалилось (:
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
Golosrazuma
10:21
Поздравляем с 400 долларами, гендиректор теперь может купить себе прогулочный велосипед...
Lightmatter привлекла $400 в рамках финансирования
FelsheR-RU
10:20
у меня на даче асус с зеоном - лет 10... почему не отвалилось ничо?
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
Эдуард Кузнецов
10:18
Амд от интел отличить не можешь?
Microsoft признаёт проблему с BSOD при обновлении Windows 11 24H2 на некоторых ноутбуках ASUS
FelsheR-RU
10:17
Я тебе скажу как совсем не пьющий человек, с медицинским и педагогическим в/о, имеющий жену клинического-психолога. По поводу таких проблем - сразу идти на йух, это не лечиться... Да и времени ходить...
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем