Официально отправка военных КНДР в Россию не подтверждена российскими официальными лицами.

В этом месяце украинские власти сообщили о полученных разведывательными службами данных об отправке военных Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Россию. Речь идёт об экспедиционном корпусе численность более десяти тысяч солдат.

Издание The Telegraph пишет, что если Пхеньян всё же отправит на российские территории своих солдат, вероятнее всего, это будут Силы специальных операций. Речь идёт о роде войск, который насчитывает порядка 200 тысяч человек личного состава, имеющих за спиной серьёзную военную подготовку, материально-техническое оснащение и мотивацию. Спецназ является элитным родом войск в Корейской народной армии, но лишь по меркам КНДР. Генеральный директор аналитического центра Gray Dynamics Ахмед Хассан оценивает подготовку спецназа КНДР на уровне между рядовой пехотой и западными спецподразделениями.

Как сообщает The Telegraph историк Ян Гарнер (Видимо, не смотревший на карту. Прим. ред.), отправка войск КНДР в Россию в существенной мере зависит от Китая. Отмечается, что именно Китай географически разделяет Россию и КНДР, поэтому отправка иностранных военных будет проходить через его территории. По мнению аналитика, пока что Пекин не вмешивается в дела российско-северокорейского военного сотрудничества, но если китайские власти увидят в этом угрозу своим интересам, они могут сказать «нет» транзиту войск.

Официально отправка военных КНДР в Россию не подтверждена российскими официальными лицами. В НАТО также не спешат подтверждать факт развёртывания группировки войск КНДР, когда в Соединённых Штатах Америки профильные комитеты Конгресса обеспокоены ситуацией.