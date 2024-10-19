Однако американский президент подчеркнул, что решение может измениться.

Американский президент Джо Байден перед тем, как отправиться в свою семейную резиденцию в штате Делавэр, ответил на вопрос журналистов по поводу разрешения Вооружённым силам Украины на удары американским оружием вглубь российских территорий.

По словам американского президента, на текущий момент у Запада нет консенсуса по данному вопросу. Однако Байден подчеркнул, что во внешней политике не бывает такого понятия «я никогда не меняю своего мнения», поэтому ситуация может измениться. В то же время политик отказался рассказывать, при каких обстоятельствах поменяет решения, добавив, что строить догадки на этой теме не желает.

Джо Байден также заверил в готовности Соединённых Штатов Америки и дальше оказывать военную помощь Украине. При этом издание The New York Times недавно писало об истощении запасов американской армии, из-за чего осуществлять своевременные поставки становится всё сложнее.

Ранее в Белом доме поддержали план победы Украины. При этом американские власти не желают давать комментарий по каждому пункту документа отдельно, в частности из-за того, что он ещё изучается. Примечательно, что как раз таки в этот план входит требование Киева снять запрет на удары вглубь России поставляемым оружием.