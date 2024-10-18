На складах американской армии ограниченное количество оружия, зарезервированное на случай потенциальных конфликтов.

Можно вспомнить, что в 2022 году Украина ежемесячно получала от Соединённых Штатов Америки пакеты военной помощи общей стоимостью один - два миллиарда долларов, а в 2023 году средняя стоимость ежемесячной поставки составляла уже около миллиарда долларов. Со временем количество поставляемого оружия начало убавляться, а поставки всё больше сводятся к тому, чтобы покрывать хотя бы часть потребностей на поле боя, восполняя запасы Киева.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Вашингтоне больше не могут наращивать поставки оружия Киеву, учитывая снижение собственной обороноспособности. Пока украинские власти запрашивают поставки ракет ATACMS или зенитно-ракетных комплексов Patriot, в Пентагоне попросту не могут утвердить подобные запросы, учитывая ограниченность запасов данного оружия.

Связано это с тем, что на складах американской армии находится оружие, которое зарезервировано на случай потенциальных вооружённых конфликтов в мире, в частности в регионах Ближнего Востока и Азии. При этом самыми эффективными поставками по-прежнему является передача оружия украинской армии со складов Пентагона, ведь в таком случае реализовать поставку получается за месяцы, а не годы.

The New York Times заключили, что высокопоставленные американские чиновники рассуждают о том, как продолжать оказывать военную помощь Украине, сохраняя боевую готовность американских военных в случае, если понадобится оперативно задействовать их в новом конфликте.