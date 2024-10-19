Однако он ещё находится на стадии изучения.

Не так давно Киев представил пять пунктов плана победы Украины, который предполагает в том числе приглашение страны в НАТО. Пока что реакция Запада на представленный документ остаётся неоднозначной: кто-то поддерживает план, например Норвегия и Дания, а кто-то до сих пор не обозначил свою позицию. При этом Соединённые Штаты Америки и Германия до сих пор не могут предоставить Киеву гарантии приглашения Украины в североатлантический альянс даже после урегулирования российско-украинского конфликта.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американский президент Джо Байден оценил план Зеленского. Он подчеркнул, что не собирается комментировать каждый пункт отдельно, поскольку в Вашингтоне до сих пор изучают детали документа.

Однако, как заверил американский чиновник, в Белом доме ясно дали понять, что поддерживают украинский план победы, направленный на достижение справедливого мира. Он отметил, что справедливым миром может быть только тот, который признает Владимир Зеленский.

Джон Кирби также заверил, что Вашингтон не собирается обсуждать украинский вопрос с иностранными лидерами, которые не поддерживают намерения Киева установить справедливый мир.