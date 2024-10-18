Поставки были анонсированы в июле.

В июле правительство Норвегии сообщило о принятом решении поставить Военно-воздушным силам Украины шесть истребителей F-16. Отмечалось, что поставки будут осуществлены до конца 2024 года.

Министр обороны Украины по итогам встречи с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом заявил, что вскоре Осло поставит украинской армии обещанные истребители. Он подчеркнул, что поставки будут осуществлены в ближайшее время, вероятнее всего, до конца года.

Помимо этого украинский министр предложил Норвегии примкнуть к инициативе по поддержке украинского оборонно-промышленного комплекса, заказав для украинских военных оружие у национальных компаний, как это сделала Дания. Он также призвал страну присоединиться к обучению одной из бригад Вооружённых сил Украины, обучив и полностью укомплектовав её своим оружием.

На вооружении Военно-воздушных сил Украины находится до десяти истребителей F-16. Всего союзниками обещано до 80 самолётов данного типа.

Ранее в Нидерландах сообщили, что украинская армия может применять полученные ими от Амстердама американские истребители для нанесения ударов вглубь российских территорий. Тем не менее, самолёты оснащены американским оружием (ракетами, авиационными бомбами), поэтому без разрешения Соединённых Штатов Америки применять их для ударов по России по-прежнему нельзя.