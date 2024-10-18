Власти подтвердили, что не устанавливали никаких ограничений по дальнобойности поставляемых украинцам самолётов.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время заседания Совета «НАТО - Украина» заявил, что Военно-воздушные силы Украины могут применять поставленные нидерландскими властями американские истребители F-16 для ударов по российским территориям.

По словам нидерландского министра, поставленная партия самолётов используется украинскими военными в воздушном пространстве своей страны. Тем не менее, Амстердам не устанавливал ограничений по дальнобойности авиации и истребители можно использовать в целях самообороны, в том числе для ударов по приграничным территориям или военных объектах в глубине российских территориях, например для поражения аэродромов.

Единственное условие, которое установили Нидерланды - F-16 должны использоваться в рамках международного права, то есть нельзя наносить удары по гражданской инфраструктуре. В остальном никаких ограничений на дальнобойность нет.

Нюанс лишь в том, что на вооружении украинской армии имеются авиационные ракеты и бомбы только американского производства, которые применять для ударов вглубь России нельзя. Очевидно, что собственные или советские разработки установить на F-16 не получится, поэтому фактически Киев по-прежнему не сможет использовать полученную авиацию для дальних ударов.