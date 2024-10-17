Израильский танк повредил наблюдательную башню миротворцев.

Неделю назад появилась информация о нанесении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) удара по миротворческим силам Организации объединённых наций (ООН) - United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL), которые должны отслеживать выполнение Резолюции Совета безопасности при международной организации.

Как стало известно из новости на официальном сайте UNIFIL, израильские военные вновь обстреляли позиции миротворческих сил на юге Ливана. Отмечается, что вчера утром израильский танк «Меркава» нанёс удар по наблюдательной вышке миротворцев. По итогам были уничтожены две камеры, а также повреждён сам наблюдательный пункт.

В сообщении UNIFIL заключили, что международное сообщество вновь становится свидетелем преднамеренного огня по позициям миротворцев на юге Ливана. Организация вновь напомнила всем сторонам ливано-израильского конфликта об обязательствах по обеспечению безопасности персонала и имущества ООН.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом вывести миротворческие силы с южной части Ливана. Он подчеркнул необходимость сделать это прямо сейчас, чтобы избежать угрозы жизни и безопасности миротворцев.