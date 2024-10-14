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Nacvark
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев с юга Ливана
Глава израильского правительства подчеркнул, что сделать это надо сейчас.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к Генеральному секретарю Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттеришу, который признан на территории страны персоной «нон-гранта», с призывом вывести миротворческий корпус международной организации под наименованием United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) с южной части Ливана.

На территории юга Ливана пребывает миротворческий корпус под эгидой ООН на фоне двух конфликтов в регионе. В 2006 году группировка миротворческих сил была усилена из-за принятия Советом безопасности ООН резолюции №1701, требующей вывода израильских и ливанских сил с юга Ливана. Численность сил UNIFIL составляет более чем десять тысяч человек.

Как подчеркнул глава израильского правительства, сделать это необходимо прямо сейчас, то есть немедленно. Нетаньяху отметил, что бойцы UINIFL находятся в зоне риска, поскольку пребывают недалеко от опорных пунктах ливанской шиитской группировки «Хезболлы», их позиции расположены в зоне активных боевых действия, а ливанские силы активно используют миротворцев как «живой щит», прикрываясь ими. Он добавил, что это угрожает жизни как израильских военных, так и миротворцев ООН.

Ранее была информация на сайте Организации Объединённых Наций о неоднократном нападении израильской армии на места размещения UINIFIL, в связи с чем пострадали миротворцы. При этом пока что все подобные ситуации ограничивались только ранеными.

#израиль #оон #ливан #нетаньяху
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