За некоторое время до этого в районе были отключены камеры международной организации.

После того, как Совет безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) в 1978 году принял резолюцию №425 с призывом прекратить боевые действия на юге Ливана, в стране были размещены временные силы международной организации - United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL). Впоследствии они доказали малую эффективность миротворческих ООН, но всё же сохраняли присутствие в регионе, после были расширены на фоне принятия резолюции №1701, прекратившей Вторую ливанскую войну.

UNIFIL сообщили о нанесении танком «Меркава» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удара по наблюдательной башне миротворческих сил, расположенных в приграничном городе Эн-Накура (3,5 километров от ливано-израильской границы). В результате был поражён столб башни, а двое миротворцев свалились с неё. Сейчас они находятся в больнице, травмы несерьёзные.

Примечательно, что также есть информация о выведении ЦАХАЛ из строя камер наблюдения ООН, которые осуществляли контроль за периметром позиции. Помимо этого в ООН сообщали о нанесении удара по позиции UNP 1-32A (повреждена ретрансляционная станция) и 1-31 (повреждены транспортные средства и система связи)

UNIFIL напомнили, что ЦАХАЛ, как и другая сторона конфликта, имеют обязательства по обеспечению безопасности персонала и имущества ООН, соблюдении неприкосновенности помещений международной организации.