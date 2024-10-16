По его словам, американский бизнесмен потратил на это не менее одного миллиарда долларов.

После того, как в июле Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле, ряд стран Запада не признали их из-за непрозрачного избирательного процесса. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск был в числе тех, кто не признал президентство Мадуро, в связи с чем венесуэльский президент обвинил его в финансировании массовых беспорядков в стране, а также попытке «вторгнуться в Венесуэлу со своими ракетами». Более того, ситуация дошла до того, что американский бизнесмен и венесуэльский политик согласились выйти на кулачный бой.

Однако пока ситуация до этого не дошла, но и конфликт между Илон Маском и Николасом Мадуро улажен не был. В эфире местного телеканала Venezolana de Television венесуэльский президент обвинил Маска в финансировании государственного переворота в Венесуэле.

По словам Николаса Мадуро, на организацию государственного переворота Илон Маск потратил не менее одного миллиарда долларов. При этом за самой попыткой мятежа стояли Соединённые Штаты Америки - добавил он.

Вероятнее всего, под попыткой государственного переворота Николас Мадуро имеет ввиду финансирование сил оппозиции в Венесуэле. Он подчеркнул, что получаемые от Маска средства распределяла оппозиционер Мария Мачадо.