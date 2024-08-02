Началось всё с того, что бизнесмен поддержал оппозицию, не признающую итоги выборов в Венесуэле.

После того, как венесуэльский политик Николас Мадуро одержал очередную победу на президентских выборах, в прозрачности которой сейчас усомнились на Западе, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступил на стороне венесуэльской оппозиции. Как итог, Мадуро обвинил американского бизнесмена в попытках «вторгнуться» в страну со своими ракетами, хотя ничего связанного с вооружением SpaceX не производит.

Несмотря на то, что новоизбранный венесуэльский президент рассчитывал на отказ Маска от предложения, бизнесмен всё-таки согласился. Позже Илон Маск предложил ему свои условия: если в кулачном бою победу одержит он, то Мадуро покинет пост президента. В случае, если победа достанется венесуэльцу, то он получит бесплатную путёвку на Марс. Американский предприниматель рассчитывал на отказ венесуэльского президента от боя, однако Николас Мадуро с такими условиями согласился, но подчеркнул, что на Марс поедет только вместе с Маском.

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Николас Мадуро считает, Илон Маск стоит за финансированием массовых беспорядков, связанных с результатами президентских выборов в Венесуэле.

Стоит напомнить, что это не первый случай когда, Маск предлагал сразиться на кулаках. В 2023 году он вызывал на поединок Марка Цукерберг из-за планов его компании конкурировать с социальной сетью X (бывший Twitter), но в конечном итоге после всего ажиотажа с подготовкой к бою, Цукерберг отказался от поединка и предложил бизнесмену идти дальше.