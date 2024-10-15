Официально Тегеран отвергает поставки оружия Москве.

На официальном сайте Совета Европейского союза было объявлено об итогах встречи министров иностранных дел стран-участников Европейского союза в Люксембурге, в рамках которой обсуждалось введение санкций против Ирана из-за поставок баллистических ракет России.

Сообщается, что под европейские санкции попал иранский государственный перевозчик Iran Air (с сентября находится под санкциями Соединённых Штатов Америки), а также ещё две иранские авиакомпании - Mahan Air и Saha Airlines. Их обвиняют в содействии поставкам Москве ударных беспилотных летательных аппаратов, различных компонентов и технологий. Под санкции попали и другие неназванные компании, производящие топливо для ракет и снарядов.

Помимо данных компаний санкции введены против заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзы Галандари и ряда должностных лиц Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Попавшие под санкции лица не имеют право посещать территорию Европейского союза, их активы в Европе будут заморожены, а взаимодействие с ними европейскими физическими и юридическими лицами является более невозможным.

Официально иранские власти отвергают поставку российской армии какого-либо оружия или оказание содействия в его производстве, в том числе беспилотных летательных аппаратов Shahed. Российские власти также не подтверждают получение иранских баллистических ракет.