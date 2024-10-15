Проект планируют реализовать до 2028 года.

Известно, что до 2028 года польское правительство планирует реализовать оборонный проект «Восточный щит», предполагающий возведение системы оборонительных сооружений на границе с Россией и Белоруссией протяжённостью 800 километров. До сих пор было неизвестно, какие именно элементы будут возведены на границе. Общая стоимость проекта оценивается в 2,6 миллиарда долларов.

Телеканал «Польское телевидение» сообщает, что вчера в 13:00 на полигоне в городе Ожише стартовали военные учения, в ходе которых военные должны были протестировать некоторые элементы «Восточного щита», чтобы определиться с конечной конструкцией. Как сообщал польский телеканал, на мероприятии должен был присутствовать премьер-министр страны Дональд Туск.

Отмечается, что в рамках учений будут установлены бетонные ежи, вырыты противотанковые рвы и возведены минные поля. Исходя из этого следует, что «Восточный щит» будет включать в себя минирование определённых участков восточной границы, но пока непонятно, каким именно образом всё это будет использоваться в комплексе.

При этом Польша ратифицировала в 2012 году Оттавский договор, предполагающий отказ от использования противопехотных и противотранспортных мин. Тем не менее, ещё в мае заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский выступал за денонсирование данного договора в пользу возвращения мин в сухопутные силы. Впрочем, даже без денонсирования документа польская армия по-прежнему имеет право использовать противотанковые мины и управляемые осколочные противопехотные мины направленного поражения типа «Клеймор» (советский аналог - МОН-100).