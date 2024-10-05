Стоимость проекта оценивается в 2,6 миллиарда долларов.

В этом году польские власти утвердили программу «Восточный щит», заложив на её реализацию 2,6 миллиарда долларов. Варшава смогла привлечь к строительству системы оборонительных сооружений страны Балтии, Соединённые Штаты Америки и Великобританию.

«Восточный щит» - система оборонительных сооружений, предполагающая возведение укреплений, заборов, лесных насаждений и даже изменения рельефа на границе Польши с Россией и Белоруссией. Направлена на борьбу с нелегальной миграцией и предотвращение возможного нападения со стороны стран-соседей. Является крупнейшим подобным проектом после конца Второй мировой войны.



Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик подтвердил, что в течение следующих трёх недель стартуют испытания компонентов оборонительных укреплений, чтобы определиться с тем, в каком виде будет реализован «Восточный щит». По словам польского министра, до конца года они планируют приступить к реализации проекта, а до 2028 года система укреплений должна быть полностью возведена.

Помимо строительства оборонительных сооружений контингент войск на польско-белорусской границе увеличен до 17 тысяч военнослужащих, в будущем цифра может вырасти.

Стоит отметить, что на польской границе и так присутствует ограниченное число укреплений. Тем не менее, прослеживаются практически «голые» участки, через которые пробираются мигранты. Как раз благодаря данному проекту может быть решена проблема с мигрантами, а также риском внезапного вторжения, путём прорыва государственной границы.