Всего политическую позицию заняло 125 миллиардеров.

Уже 5 ноября в Соединённых Штатах Америки пройдут президентские выборы, на которых по традиции основными оппонентами являются кандидаты от Демократической и Республиканской партии. Известно, что добровольные взносы американцев в значительной степени формируют предвыборную программу кандидатов и запланированные ими агитационные мероприятия.

Издание Forbes подсчитало, какое количество американских миллиардеров определились с политической позицией и заняли ту или иную сторону. Всего, 125 богатейших американцев выразили приверженность к демократам или республиканцам своими действиями или заявления. Отмечается, что кандидата от Демократической партии Камалу Харрис поддерживает больше миллиардеров, чем кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа - 76 против 49.

На стороне республиканца в основном промышленные магнаты, например исполнительный директор нефтегазовой компании CrownQuest Operating Тимоти Данн. В то же время демократа поддерживают технологические миллиардеры, в частности сооснователь запрещённой на территории России социальной сети Facebook Дастин Московиц, а также бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Можно добавить, что с недавних пор к числе сторонников Трампа присоединился основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, являющийся самым богатым человеком в мире.

Forbes подчеркнули, что многие американские миллиардеры до сих пор не заняли ту или иную сторону, в том числе Марк Цукерберг и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Ранее издание The Hill сообщало о падении поддержки Камалы Харрис в «колеблющих штатах», отыгрывающих ключевую роль на избирательный процесс в Соединённых Штатах Америки.