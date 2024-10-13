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Nacvark
The Hill: Камала Харрис теряет поддержку американцев в «колеблющихся штатах»
Отмечается, что полученное демократом небольшое преимущество постепенно пропадает.

Издание The Hill, анализируя результаты проведённого социологического опроса, пишет, что поддержка американцами кандидата в американские президенты от Демократической партии Камалы Харрис постепенно охладевает, когда кандидат от Республиканской партии наоборот, наращивает свои шансы на возвращение в Белый дом.

Отмечается, что полученное Харрис преимущество после «мощного запуска» её кандидатуры, успешного Национального съезда Демократической партии и прошедших политических дебатов с политическим оппонентом Дональдом Трампом практически исчезло. В то же время Трамп активно проводит предвыборные митинги в «колеблющихся штатах».

«Колеблющиеся штаты» - определение штатов в американской политологии, имеющих ключевое влияние на результаты президентских выборов. Дело в том, что в данных местностях проживают граждане, которые не имеют «партию-фаворита», поэтому их политические предпочтения трудно спрогнозировать и, соответственно, определить целесообразность проведения предвыборных мероприятий на данном участке. В случае же со штатами, где кандидаты и так предварительно знают популярность своей партии, они могут решить, стоит ли вкладывать имеющиеся ресурсы туда, или всё же приберечь для других, более целесообразных целей.

По данным The Hill, по состоянию на пятницу Дональд Трамп лидировал в пяти из семи колеблющихся штатах, хотя ещё в начале октября преимущество было на стороне Харрис - за неё было четыре штата.

Исходя из этого издание пришло к выводу, что сейчас у Камалы Харрис шансы на победу составляют всего 51%, хотя буквально две недели назад они были 56%. При этом в материале издания подчёркивается, что изменения не гарантируют реальное падение политических рейтингов Харрис, поскольку разрыв невелик и не может говорить о серьёзном изменении мнения граждан тех или иных колеблющихся штатах.

#сша #дональд трамп #камала харрис
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