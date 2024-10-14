Он считает, что международный конфликт может начаться через 3 - 4 месяца.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно выделялся высказываниями, в которых обвинял действующее американское правительство в разжигании Третьей мировой войны. По его мнению, он единственный, кто может предотвратить международный конфликт, остановив боевые действия в Европе и на Ближнем Востоке.

В этот раз политик заявил о своей обеспокоенности насчёт начала новой мировой войны уже в ближайшие месяца. Он прогнозирует, что уже через три - четыре месяца действия американских властей могут привести к Третьей мировой войне. Трамп в очередной раз подчеркнул, что если его изберут новым американским президентом, он урегулирует российско-украинский конфликт и остановит тот «хаос», который царит на Ближнем Востоке. Впрочем, республиканец до сих пор не озвучил чёткой стратегии, благодаря которой он планирует реализовать свои миротворческие цели.

Ранее стало известно, что предвыборный штаб Дональда Трампа из-за угрозы покушения на экс-президента со стороны Ирана запросил у Секретной службы военную технику и введение беспилотных зон над его резиденцией и местами проведения митингов.