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Nacvark
Премьер-министр Польши Туск: Польша не будет реализовывать идеи ЕС в сфере миграционной политики
В частности речь о принятом Пакте о миграции, который предполагает справедливое расселение мигрантов на территории всего союза.

В мае польское правительство выступило против принятия Пакта о миграции и предоставлении убежища. Министр финансов страны Анджей Доманьски выразил мнение, что данный документ не учитывает реальную ситуацию на польско-белорусской границе, где сотни мигрантов ежедневно пытаются нелегально пересечь границу с Польшей.

В этот раз премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет воплощать какие-либо идеи Брюсселя в сфере миграционной политики, если они будут вредить национальной безопасности страны. Глава польского правительства подчеркнул, что никто его не убедит исполнять вышеупомянутый Пакт о миграции, если Варшава сочтёт его угрозой безопасности. Более того, правительство планирует начать отказывать мигрантам в предоставлении убежища.

Примечательно, что недавно польская партия «Право и справедливость» сообщила о запланированной инициативе по сбору подписей, чтобы назначить среди граждан Польши референдум, в рамках которого страна в одностороннем порядке сообщит Брюсселю об отказе от выполнения Миграционного пакта.

Ещё в сентябре две страны, Нидерланды и Венгрия, объявили о желании выйти из Пакта о миграции и предоставлении убежища, не желая следовать общей миграционной политике Европейского союза, предполагающей принцип справедливого расселения мигрантов на территории всех европейских стран.

#евросоюз #польша #туск
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