Такая возможность пока отсутствует, но всё же позицию двух европейских государств до Еврокомиссии довели.

В рамках утверждённого Европейским союзом Пакта о миграции и предоставлении убежища, были утверждены ряд принципов по расселению мигрантов. В частности, речь идёт о расселении потенциальных мигрантов среди государств-членов, руководствуясь определёнными для них квотами. Такой формат сочли справедливым, чтобы распределить миграционную нагрузку между странами Европейского союза. При этом каждая страна-участник может сократить свою квоту на поселение мигрантов, но для этого ей необходимо вносить определённую сумму в бюджет сообщества за каждого непринятого мигранта.

Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марджолейн Фабер заявила, что проинформировала Европейскую комиссию о планах Амстердама отказаться от миграционных правил Европейского союза, чтобы самостоятельно определить политику в области предоставления убежища мигрантам. Ультраправая часть коалиционного правительства (победила на парламентских выборах, но не смогла единолично сформировать правительство) неоднократно сообщала о планах ужесточить миграционную политику.

Министр по делам Европейского союза в Венгрии Янош Бок также сообщил, что Будапешт присоединяется к запросу Нидерландов о выходе из Пакта о миграции и предоставления убежища.

Нюанс в том, что в текущей процедуре не предусмотрена возможность выхода из данного Пакта. Страны изъявили о своём желании выйти из него, когда соответствующие поправки в документ будут приняты и возможность предусмотрят. Однако эксперты Politico считают, что в ближайшие годы данная перспектива остаётся закрытой, а её обсуждение возможно будет только, например, при расширении Европейского союза.