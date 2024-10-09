Об этом сообщил изданию немецкий чиновник.

Канцлер Германии Олаф Шольц последний раз созванивался с российским президентом Владимиром Путиным ещё в декабре 2022 года. Позже он неоднократно говорил о готовности к переговорам с российским лидером, если это будет необходимо для достижения мира.

Издание Reuters, ссылаясь источник в лице немецкого чиновника, пишет, что немецкий канцлер по-прежнему готов к переговорам с российским президентом. Главное условие, чтобы беседа состоялась, является перспектива прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру. Причём он отмечает, что Шольц не хочет, чтобы его решение воспринимали как слабость или готовность говорить с Путиным ради быстрого завершения российско-украинского конфликта на любых условиях.

Что касается последнего, чиновник утверждает, что как раз таки на предстоящей встрече Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» будет послан месседж о готовности Европейского союза продолжать оказывать военную помощь Киеву, чтобы в Москве не рассчитывали на усталость Европы от финансирования Киева.

Ранее была новость о том, что запланированный на 12 октября «Рамштайн» может быть перенесён из-за отмены американским президентом Джо Байденом своего визита в Германию. Причиной стал приближающийся к побережью Флориды мощный ураган «Милтон» .