Американский президент отменил визит на фоне ожидаемого урагана «Милтон».

Известно, что 12 октября должна была состояться встреча Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», на который союзники обычно сообщают о новых пакетах военной помощи Киеву и обсуждают украинские потребности в зоне боевых действий. Особенность предстоящей встречи заключалась в том, что на ней должен был присутствовать американский президент Джо Байден, а Владимир Зеленский планировал более подробно обсудить «план победы» Украины.

Однако вчера стало известно, что американский президент отложил предстоящие иностранные визиты, поскольку к побережью Флориды приближается мощный ураган «Милтон». Обычно в чрезвычайных ситуациях лидеры стран стараются не покидать пределы своего государства. На фоне этого появилась вероятность, что заседание «Рамштайн» и, соответственно, все обсуждения, будут отложены.

Представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх признала, что о решении Джо Байдена стало известно только утром (по местному времени), поэтому уточняются все обстоятельства. Она не исключает, что встречу могут перенести, объединив с заседанием министров обороны НАТО (17 - 18 октября). Сингх подчеркнула, что сообщит, если по этому поводу предвидятся какие-то изменения.

В то же время не стоит исключать, что «Рамштайн» состоится в запланированный день, а для обсуждения украинского плана победы могут организовать другую площадку, куда приедет Джо Байден.