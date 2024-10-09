Однако не стоит забывать, что Москва не готова вести переговоры с Киевом, пока тот занимает Курскую область.

Издание Foreign Policy пишет, что в условиях, когда абсолютная победа над Россией невозможна, а принятие Украиной капитуляции или серьёзных территориальных уступок Киев исключает, украинские власти нашли «третий путь» по выходу из российско-украинского конфликта. Сразу акцентируется внимание на том, что никакое другое решение, кроме дипломатического, на настоящий момент невозможно.

По мнению журналистов издания, Вооружённые силы Украины заняли часть российских территорий, пусть хоть контроль над Курской областью можно называть лишь теоретическим, но всё же создан прецедент, благодаря которому можно начать «торги землёй».

Киев рассчитывает, что сможет предъявить Москве ультиматум, предполагающий обмен украинских территорий на захваченный приграничный участок Курской области. Владимир Зеленский уже называл вторжение на российские территории частью представленного союзникам «плана победы».

Однако Foreign Policy не учитывают тот факт, что Москва отказалась вести переговоры с Киевом, пока тот удерживает пусть даже малую часть территорий. Удерживаемые украинской армией сотни километров² в Курской области также не создают условий для равноценного обмена, ведь под контролем России остаются десятки тысяч километров² территорий.