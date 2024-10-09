В этом году политик совершил поездку в ряд стран с «миротворческой миссией», в рамках которой провёл беседу с рядом политиков.

В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осуществил «миротворческую миссию», в рамках которой провёл разговор на тему мирного урегулирования российско-украинского конфликта с рядом политиков, в том числе Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. После этого глава венгерского правительства сообщил, что ни одна из сторон конфликта не согласна на перемирие.

В этот раз на пресс-конференции Орбан объяснил, почему ни одну из сторон конфликта не согласна на введение режима прекращения огня в зоне боевых действий. По его словам, Зеленский и Путин твёрдо верят, что время работает на них (речь идёт об истощении - ред.), поэтому и не соглашаются на компромиссные решения, предполагающие временное перемирие.

В то же время Будапешт, как утверждает венгерский политик, заинтересован хотя бы в прекращении огня. Он добавил, что предложил европейским институтам и премьер-министрам стран Европейского союза совершить шаги для создания переговорной среды вокруг Украины и России.

Виктор Орбан напомнил, что предлагал Европейскому союзу объединиться с Глобальным Югом, чтобы организовать совместную мирную платформу и принять решения, которые приведут к введению режима прекращения огня обеими сторонами конфликта. Однако его предложение отвергли.