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Nacvark
В Палате представителей поддерживают удары по ядерным объектам Ирана
С подобным тезисом выступил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тёрнер.

Известно, что Израиль рассматривает ядерные объекты Ирана как возможную цель для предстоящего ответного удара по иранским территориям. Однако американский президент Джо Байден не поддерживает такое решение, находясь в тесной координации с Тель-Авивом, чтобы совместно утвердить цели для предстоящей атаки.

Председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Тёрнер, слова которого приводит издание CBS News, заявил, что Вашингтону не следует препятствовать планам Израиля нанести удар по ядерным объектам Ирана. По его мнению, это ещё один момент, где действующее правительство не справляется.

Американский чиновник вспомнил, что ранее Байден говорил о недопустимости получения Ираном ядерного оружия и даже не исключал применение для этого военных действий. Как раз таки в сложившейся ситуации руками Израиля можно нанести удар по иранской ядерной программе, не допустив создание ядерного оружия страной в ближайшие годы. Однако, стоит отметить, что неназванный бывший советник Белого дома в разговоре The Washington Post допускал, что такие действия лишь усилят стремление Тегерана получить ядерное оружие, пусть и не в ближайшее время.

Ранее кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп также выступил с призывом нанести удар по ядерным объектам Ирана. Что касается последствий такого решения, он считает, что думать о них нужно уже после того, как удар будет нанесён.

#сша #израиль #иран
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