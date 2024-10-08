Выборы 2020 года привели к штурму Капитолия.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Администрация президента Джо Байдена обеспокоена возможными массовыми беспорядками на фоне предстоящих президентских выборов в ноябре.

Американский чиновник вспомнила, что прошедшие в 2020 году выборы привели к штурму Капитолия радикальными сторонниками республиканца Дональда Трампа. В тот момент на заседании Конгресса утверждались результаты всенародного голосования.

Карин Жан-Пьер также добавила, что оставшиеся месяцы своего президентского срока Джо Байден намерен уделить «защите и сохранении демократии».

Сам американский президент не уверен в том, что передача власти в Соединённых Штатах Америки пройдёт мирно. Он подчеркнул, что те вещи, которые говорит Трамп (допускает непризнание результатов выборов в определённых случаях), могут оказаться действительно серьёзными и повлечь за собою последствия, подобные штурмы Капитолия в 2020 году.

Выборы следующего американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Инаугурация новоизбранного президента назначена традиционно на 20 января, но Трамп, в случае победы, обещал ещё до официального назначения предпринимать шаги для решения проблем.