Белорусский президент неоднократно сообщал о нарушении воздушного пространства страны украинскими и российскими беспилотниками.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно сообщал о нарушении белорусского воздушного пространства иностранными беспилотными летательными аппаратами Причём, как он отмечал, известны случаи залёта как украинских, так и российских беспилотников. Всё это он объяснил тем, что Россия и Украина не овладели в совершенстве дронами, а подавление их системами радиоэлектронной борьбы приводит к непреднамеренным залётам на территорию Белоруссии.

В связи с этим белорусский президент подписал редакцию указа «О пресечении полётов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов», внеся изменения для нормативного закрепления права на применение специальных средств в отношении беспилотных средств.

Новые поправки предполагают, что теперь военизированные структуры (полиция, правоохранительные органы, спецслужбы, прокуратура) наравне с военными вправе использовать физическую силу, специальные средства и оружие, чтобы сбивать нарушившие воздушное пространство Белоруссии дроны.

Очевидно, что до этого беспилотники также сбивались военнослужащими, но теперь любой сотрудник правоохранительных органов, заметивших пролёт неопознанного беспилотника, может устранить его при помощи табельного оружия. Аналогичная норма присутствует и в украинском законодательстве.