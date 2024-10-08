Украинские власти смогут размещать заказы на производство оружия компаниями британского ВПК, которые будут покрыты за счёт выделенного финансирования.

На сайте британского правительство сообщается о визите «торговой миссии Великобритании», состоящей из представителей министерства обороны, департамента по вопросам бизнесмена и торговли, а также оборонной ассоциации. По итогам переговоров с украинским правительством было объявлено о решении по выделению Киеву 3,5 миллиардов фунтов стерлингов (~4,5 миллиардов долларов) на закупку оружия.

В рамках данного пакета военного финансирования украинские власти получат возможность размещать заказы компания военно-промышленного комплекса Великобритании, которые будут профинансированы за счёт выделенных средств. Отмечается, что таким образом Лондон усиливает возможности украинской армии и развивает собственный оборонно-промышленный потенциал.

Министерство обороны Великобритании уже заключило оборонные контракты с компанией Thales на производство боеприпасов для систем противовоздушной обороны и с производителем стальных конструкций Sheffield Forgemasters на основы для артиллерийских стволов. Последующие оборонные заказы будут размещаться уже непосредственно по инициативе Киева в рамках выделенного финансирования.

Помимо этого Лондон продолжает выделять Украине пакеты военной помощи и поставлять определённую технику из собственных запасов.