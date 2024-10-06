Такое мнение выразили в разговоре с журналистами издания американские аналитики и бывшие западные чиновники.

После того, как Иран провёл массированный обстрел израильских территорий, издание The Wall Street Journal напомнило о готовности Израиля нанести удар по иранским ядерным объектам. Однако позже американский президент Джо Байден не поддержал такую идею, добавив, что Вашингтон и Тель-Авив совместно обсуждают, как ответить Тегерану на недавний обстрел.

Издание The Washington Post, ссылаясь на бывших западных чиновников и американских аналитиков, пишет, что Израиль по-прежнему рассматривает ядерные объекты Ирана как возможную цель. Отмечается, что большая часть обогащённого урана производится на секретном заводе Фордоу, построенном в туннелях недалеко от города Кум.

Американский эксперт Грегори Кобленц допускает, что в этот раз Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана. Особенно, если у израильских разведывательных служб есть достаточно оснований полагать, что Иран имеют актуальные проекты по созданию ядерного оружия. Кобленц подчеркнул, что недавно израильская армия атаковала военную инфраструктуру ливанской шиитской группировки «Хезболла», которая рассматривалась Ираном, как «страховка» от нанесения ударов по иранским ядерным объектам.

Впрочем, один из бывших советников Белого дома, специализирующийся на вопросах нераспространения ядерного оружия, считает атаку на ядерные объекты Ирана бессмысленной. Он утверждает, что удар по обогатительным мощностям Тегерана не остановит иранскую ядерную программу, а лишь отбросит её назад. При этом иранские власти могут с ещё большей решительностью развивать её, изменив свои ядерные намерения с «мирного атома» до создания ядерного оружия.

Ранее кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп поддержал идею с нанесением ударов по ядерным объектам Ирана. По его мнению, именно они должны стать основной целью Израиля.