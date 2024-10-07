Речь идёт о поставках нового оружия и дипломатической поддержке.

В Израиле всерьёз рассматривают ядерные и нефтяные объекты Ирана, как возможную цель будущей атаки. В Соединённых Штатах Америки категорически против обстрелов ядерных объектов и отговаривают Тель-Авив от нанесения ударов по иранским нефтяным объектам. Тем не менее, как пишет ряд иностранных изданий, в частности CNN, израильские власти не гарантируют свой отказ от ударов по данным объектам.

Израильское издание Kan, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена предложила Израилю «компенсацию», если Тель-Авив откажется от ударов по определённым объектам Ирана. Речь идёт о поставках нового оружия и дипломатической поддержке.

Один из источников издания отмечает, что Тель-Авив всегда учитывает позицию Вашингтона и делает всё необходимое для безопасности своей страны. Однако сам факт, что Белый дом больше не может оказать дипломатическое давление на Израиль, а пытается договориться, чтобы избежать нежелательных последствий и роста эскалации на Ближнем Востоке, о чём-то всё же говорит.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант уже говорил, что израильская армия обсуждает в качестве целей для будущей атаки все варианты, включая энергетические и ядерные объекты страны.