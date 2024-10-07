Речь идёт о 24 американских истребителях.

В конце июля появилась информация о получении Военно-воздушными силами Украины первой партии американских истребителей F-16 от Нидерландов. В начале августа информация была официально подтверждена украинскими властями. При этом непонятно, какое именно количество самолётов получил Киев. По данным издания The Times, речь шла о поставке шести истребителей, один из которых был вскоре потерян, предположительно либо в результате авиакатастрофы, либо по ошибке пилота.

Спустя два месяца Министр обороны Нидерландов Рубен Рубен Брекельманс официально подтвердил поставку Киеву первой партии голландских F-16. По его словам, все обещанные истребители будут поставлены украинской армии в ближайшие месяцы, то есть до конца года. Всего Амстердам обещал поставить 24 истребителя.

Примечательно, что всего на вооружении Нидерландов было 213 истребителей F-16, некоторые из них успели прослужить более 45 лет. Теперь страна перевооружается современными F-35, а Киев, очевидно, получает «проверенные временем» самолёты.

На поставляемые Нидерландами F-16 не действуют практически никакие ограничения. Самолёты можно использовать в воздушном пространстве России, однако пока что украинское военное командование не решается на подобные операции. Единственный установленный запрет - на нанесение при помощи F-16 ударов по гражданской инфраструктуре.