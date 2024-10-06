Для этого могут задействовать формируемые в этом году бригады, если их, конечно, удастся оснастить оружием к необходимому сроку.

Текущий год ещё не закончился, а авторитетные иностранные издания уже прогнозируют новые попытки наступления Вооружённых сил Украины в следующем году. Всё это на фоне очевидных проблем с удержанием позиций в Донецкой и Луганской областях, а также потраченным наступательным ресурсом в Курской области.

Издание The Times пишет, что уже в 2025 году Вооружённые силы Украины могут попытаться провести новое полномасштабное наступление, использовав для этого формируемые бригады. Известно, что украинская армия формирует новые подразделения, в частности речь идёт о «160-х» бригадах, которые должны быть укомплектованы западным оружием. Стоит отметить, что «150-е» бригады также должны были получить западное оружие, но в конце концов полагались на советскую технику старых образцов.

Помимо этого Киев по-прежнему имеет шансы получить разрешение на удары вглубь российских территорий британскими ракетами Storm Shadow. Даже в случае, если этого не произойдёт, оборонно-промышленный комплекс Украины продолжает получать западное финансирование, наращивает производство беспилотников дальнего радиуса действия и развивает собственную ракетную программу.

The Times подчёркивают, что в стране всё ещё имеются проблемы с недостатком личного состава и недостаточными темпами мобилизации. В то же время, страны Запада продолжают наращивать поставки боеприпасов, поэтому постепенно удастся сравнять соотношение выпущенных украинскими и российскими военными снарядами. Сейчас идёт речь о превосходстве российской армии в артиллерии лишь в три раза, когда в начале года россияне превосходили ВСУ в ежедневных артиллерийских обстрелах в целых восемь раз.

Не стоит забывать, что ещё в середине сентября Владимир Зеленский сообщал о недостаточных темпах поставок оружия, из-за чего полностью оснастить не удалось даже четыре бригады из 14 запланированных.