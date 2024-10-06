По данным издания, это является страховкой Тегерана на случай, если Тель-Авив выберет объекты нефтяной отрасли целью планируемого обстрела.

Издание Bild пишет, что Иран начал отводить свои нефтяные танкеры в международные воды. Всё это на фоне опасений Тегерана, что корабли, как и крупнейший нефтяной терминал страны в целом, могут стать возможной целью израильского обстрела.

Как отмечает издание, на полученных ими спутниковых снимках видно, что ещё несколько дней назад большое количество нефтяных танкеров стояло рядом с островом Харк, откуда проходит около 90% нефтяного экспорта Ирана. Однако уже в пятницу порт опустел: все танкеры переместились в международные воды.

Bild предполагают, что это связано с заявлением американского президента Джо Байдена, который подтвердил обсуждение с Израилем обстрела объектов нефтяной отрасли Ирана. Несмотря на то, что американский лидер позже призвал Тель-Авив рассмотреть в качестве цели другие объекты, в Тегеране решили перестраховаться и на всякий случай отвести свои танкеры в безопасную зону.

На текущий момент Европейский союз и Соединённые Штаты Америки пытаются отговорить Израиль от нанесения ударов по нефтяной отрасли Ирану, поскольку это может вызвать рост цен на нефть. В Корпусе стражей исламской революции также предупредили Тель-Авив, что их силы готовы поразить израильскую энергетическую инфраструктуру в ответ на обстрел Израиля.