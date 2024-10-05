Об этом сообщил заместитель Командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави.

Известно, что сейчас Израиль и Соединённые Штаты Америки ведут совместные обсуждения по нанесению ответного удара по иранским территориям. В то время, как Тель-Авив думает о способах нанести максимальный ущерб Тегерану, американские власти пытаются сдержать их и не допустить серьёзной эскалации в регионе. Американский президент Джо Байден уже отверг идею с нанесением ударов по иранским ядерным объектам и пытается отговорить от ударов по нефтяным объектам страны.

Заместитель Командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави заявил, что в случае, если Тель-Авив решит нанести удар по иранским территориям, в Тегеране ответят разрушением энергетической инфраструктуры Израиля.

Иранский генерал объясняет, что Иран является крупной страной с большим числом экономических центров, поэтому израильская атака не сможет парализовать страну полностью. В то же время у Израиля, по его словам, лишь три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов - все эти цели КСИР готовы поразить одновременно. Он подчеркнул, что такая мера возможно только, если израильские власти допустят ошибку.

Стоит отметить, что поведённый в этом месяце массированный обстрел израильских территорий оказался куда успешнее, чем апрельский «удар возмездия».