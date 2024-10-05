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Nacvark
Столтенберг: Украина может стать членом НАТО без выхода на границы 1991 года
Однако необходимо будет определить временные границы, на которые распространяется членство в альянсе.

Недавно бывший Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил введение режима прекращения огня на украинских территориях с учётом текущей линии боевого соприкосновения. Однако он подчеркнул необходимость в таком случае предоставления гарантий безопасности для Киева от Соединённых Штатов Америки и других стран Запада.

В этот раз Столтенберг и вовсе считает возможным членство Украины в НАТО без выхода на линию государственной границы 1991 года. Он сразу подчеркнул, что сравнивать украинский вопрос с другими сценариями всегда опасно, но всё же есть некоторые примеры, когда государства со спорными границами получали гарантии безопасности от Соединённых Штатов Америки или вступали в НАТО.

В пример он привёл Японию, получившую гарантии безопасности от американцев, при этом японские власти признают Курильские острова своей территорией, хотя не имеют над ними полного контроля. Другая ситуация - Федеративная Республика Германия, получившая защиту НАТО, когда под их контролем была только западная часть страны.

Тем не менее, Йенс Столтенберг отметил, что при таком сценарии необходимо определить границу, в рамках которой Украина может применить пятую статью Вашингтонского договора, регламентирующую положение о коллективной обороне. Естественно, что обязательным условием для членства страны в НАТО является прекращение огня, ведь в ином случае североатлантический альянс, так или иначе, станет прямым участникам российско-украинского конфликта.

#украина #нато #столтенберг
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