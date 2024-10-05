Он подчеркнул, что все действия Минска являются лишь ответом на действия Киева.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с населением города Парохонск (Брестская область, в 40 километрах от украинской границы) обсудил белорусско-украинские отношения, риски военного конфликта и ситуацию на приграничных территориях. Он сразу заверил, что Минск не намерен воевать с Украиной, как, впрочем, Киев не намерен воевать с Белоруссией.

По словам белорусского президента, все предпринимаемые Минском действия на границе - это лишь ответная реакция на действия Киева. В пример он привёл ситуацию с сосредоточением вооружённых сил: украинская армия приводит своих военных, а в ответ белорусская выставляет «заслон» из своих бойцов, чтобы противник осознавал готовность оппонента и воздержался от идеи нападения.

«Они подводят войска - мы подводим. Чтобы не было неожиданностей, как в 1941-м году», - утверждает Александр Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Минску не нужна эскалация, в том числе потому, что на украинских территориях живут белорусы. По его мнению, любая война - катастрофа, поэтому Минск будет делать всё возможное для того, чтобы сосуществовать с Киевом, но зависит это ещё и от высшего руководство Украины.