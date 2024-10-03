Издание The Washington Post, ссылаясь на комментарии экспертов, пишет, что российская армия существенно поменяла свою тактику, благодаря чему стремительно продвигается на Востоке. Подобные темпы наступательных действия были только в начале 2022 года.
Как рассказывают эксперты, в прошлые годы бои в Донецкой области проходили преимущественно в форме контрбатарейной борьбы и «мясных штурмов», требующих существенного количества ресурсов, из-за чего порой приходилось направлять в бой недостаточно обученных солдат. Сейчас ситуация изменилась: опытные и оснащённые группы передвигаются группами до четырёх человек, а не как раньше - по 20 человек, благодаря чему удаётся рассредоточить силы и усложнить поражение живой силы беспилотными аппаратами или артиллерийским огнём.
Отмечается, что самые существенные территориальные потери Вооружённые силы Украины понесли с середины августа по сентябрь, утратив за месяц порядка 511 километров².
При этом подчёркивается по-прежнему немаловажная роль артиллерии, преимущество в которой у россиян, по данным издания, как минимум в десять раз, чем у ВСУ. Помимо этого ряд украинских Telegram-каналов, которые ведутся военными, резюмируют о численном превосходстве российской армии, приводя в пример Угледар, где Россия действовала группировкой в одиннадцать раз превышающую численность украинских сил на направлении.