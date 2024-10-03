Российские военные ведут наступательные действия темпами, которых не было с начала 2022 года.

Издание The Washington Post, ссылаясь на комментарии экспертов, пишет, что российская армия существенно поменяла свою тактику, благодаря чему стремительно продвигается на Востоке. Подобные темпы наступательных действия были только в начале 2022 года.

Как рассказывают эксперты, в прошлые годы бои в Донецкой области проходили преимущественно в форме контрбатарейной борьбы и «мясных штурмов», требующих существенного количества ресурсов, из-за чего порой приходилось направлять в бой недостаточно обученных солдат. Сейчас ситуация изменилась: опытные и оснащённые группы передвигаются группами до четырёх человек, а не как раньше - по 20 человек, благодаря чему удаётся рассредоточить силы и усложнить поражение живой силы беспилотными аппаратами или артиллерийским огнём.

Отмечается, что самые существенные территориальные потери Вооружённые силы Украины понесли с середины августа по сентябрь, утратив за месяц порядка 511 километров².

При этом подчёркивается по-прежнему немаловажная роль артиллерии, преимущество в которой у россиян, по данным издания, как минимум в десять раз, чем у ВСУ. Помимо этого ряд украинских Telegram-каналов, которые ведутся военными, резюмируют о численном превосходстве российской армии, приводя в пример Угледар, где Россия действовала группировкой в одиннадцать раз превышающую численность украинских сил на направлении.