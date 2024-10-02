Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
The Telegraph: Сотни украинских военных могли оказаться в ловушке в Угледаре
Выход из города был осложнён артиллерийским огнём и дронами, поэтому судьба оставшихся бойцов в перешедшем под контроль России городе до конца неизвестна.

Несколько дней назад в Bild рассказали об оперативной обстановке на Угледарском направлении, куда на тот момент прорвались подразделения российской армии. Уже вчера появилась информация о сдаче города, а информации о судьбе оставшихся там военных 72-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины не поступало.

Как пишет издание The Telegraph, сотни украинских военных могли оказаться в ловушке в Угледаре, который фактически отрезан от снабжения. Источник издания объясняет, что на тот момент атаки шли с трёх сторон, а вывод сил на дружественные позиции был осложнён из-за работы российской артиллерии и дронов.

Источник издания подчеркнул, что некоторым всё-таки удалось незаметно выбраться из российского окружения ночью, но, как показывает опыт, в среднем из десяти человек удаётся успешно выйти четверым - шестерым.

Украинское издание «Общественное» со ссылкой на свои источники сообщает, что на самом деле официального приказа о выводе войск из Угледара военным не поступало. Примечательно, что когда впервые зашла речь о выходе украинских подразделений с города, позже бойцы 72-й механизированный бригады опровергли это, хотя уже на сегодняшний день города перешёл под контроль России. Вероятнее всего, определённая часть войск действительно осталась в Угледаре без возможности выхода.

#россия #украина #угледар
1
Показать комментарии (1)
Зеленский рассказал, сколько оружия производится Украиной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
21
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
37
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
6
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Генерал Джордж: Отсутствие китайских комплектующих ставит под угрозу боеготовность армии США
4
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
2
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
OnePlus 13 получит самый большой аккумулятор среди всех смартфонов OnePlus
+
Над Угледаром появился первый российский флаг, установленный в районе высотной застройки
+
Google вновь оштрафовали в России за отказ удалять запрещённый контент
6
В Китае разрабатывают ядерную батарею на америции, способную заменить литиевые источники питания
2
Владелец Intel Core i9-13900K рассказал о снижении производительности с микрокодом Intel 0x12B
12
США передают ВСУ бомбы JSOW с рядом ограничений
1
Приложение для создания заметок и списков Google Keep получит значительные изменения в интерфейсе
+
СМИ: Израиль начал вторжение в Ливан, фиксируется прорыв сразу нескольких участков границы
1
Xiaomi, Honor, OnePlus и другие покажут свои новые флагманы в октябре-ноябре
+

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
113
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
+
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
10
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
25
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
8
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
5
Игровой ПК vs ноутбук – насколько сборка на GeForce RTX 4060 быстрее и дешевле мобильной в лэптопе
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
5
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
7

Сейчас обсуждают

Денис Маликов
11:24
Ну похоже именно так считает правительство.
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
si-cat
11:21
И шо теперь - каждую бредня клоуна неделями обсасывать будем?? Он эту ракету уже пятый раз только в этом году испытывает...
Функция Circle to Search скоро может работать с видео
si-cat
11:17
Да наведут, не переживай - там же не на мове писать надо. Накрайняк прикупят десяток обезьян, дадут им гражданство - и готовы херої-керуванцi 🤣🤣🤣
Nintendo добралась до авторов Ryujinx, разработка эмулятора прекращена, а код исчез из сети
Alexey B
11:12
Опять пустая болтовня и ладно бы ещё прочувствованная лично, тут же банальный копипаст из сети... Косяков хватает и у аналогии у цифры... в частности цифро плохо дружит с малыми уровнями сигнала, но ...
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
Eisbrecher
11:09
Прямо ключевое сказал. "Красному" пофиг на объективность. Не "красный" - лови минус :D
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
kitava
11:09
К нам из Китая не возят ничего больше 2 литров. +200 к это не столь серьёзное удорожание.
Китайские машины в РФ становятся роскошью, а автолюбителям советуют потуже затягивать пояса
si-cat
11:03
"..Почему это не актуально, описано ранее.." Опять дитя цыфири погнало свой трэш 🤣 Ну нравится тебе она - и слушай на здоровье! Хрена ли разливать воду о том, в чём ни уха, ни рыла?? Мозг человека во...
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
Бот_Пригожина_03081
11:02
Было - стало
Зеленский рассказал, сколько оружия производится Украиной
stellsnake
11:00
"японская корпорация представила миру свое новое устройство за 700 тугриков." Почему дегенераты до сих пор не в состоянии понять что цены в долларах как правило указываются БЕЗ НАЛОГА? Ты не купишь её...
Критика или популизм - как блогеры формируют мнение о PlayStation 5 Pro
Бот_Пригожина_03081
10:54
Им не привыкать
The Telegraph: Сотни украинских военных могли оказаться в ловушке в Угледаре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем