Выход из города был осложнён артиллерийским огнём и дронами, поэтому судьба оставшихся бойцов в перешедшем под контроль России городе до конца неизвестна.

Несколько дней назад в Bild рассказали об оперативной обстановке на Угледарском направлении, куда на тот момент прорвались подразделения российской армии. Уже вчера появилась информация о сдаче города, а информации о судьбе оставшихся там военных 72-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины не поступало.

Как пишет издание The Telegraph, сотни украинских военных могли оказаться в ловушке в Угледаре, который фактически отрезан от снабжения. Источник издания объясняет, что на тот момент атаки шли с трёх сторон, а вывод сил на дружественные позиции был осложнён из-за работы российской артиллерии и дронов.

Источник издания подчеркнул, что некоторым всё-таки удалось незаметно выбраться из российского окружения ночью, но, как показывает опыт, в среднем из десяти человек удаётся успешно выйти четверым - шестерым.

Украинское издание «Общественное» со ссылкой на свои источники сообщает, что на самом деле официального приказа о выводе войск из Угледара военным не поступало. Примечательно, что когда впервые зашла речь о выходе украинских подразделений с города, позже бойцы 72-й механизированный бригады опровергли это, хотя уже на сегодняшний день города перешёл под контроль России. Вероятнее всего, определённая часть войск действительно осталась в Угледаре без возможности выхода.