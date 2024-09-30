О ситуации на направлении рассказал военный аналитик издания Юлиан Рёпке.

На прошлой неделе ситуация для Вооружённых сил Украины в Угледаре, где сейчас идут бои, обрела пессимистичный характер. Об этом также свидетельствуют комментарии военных в украинских Telegram-каналах по оперативной обстановке на направлении, которые признали, что ситуация мягко говоря непростая. Некоторые и вовсе призывают вывести силы 72-й механизированной бригады, которая с существенными потерями остаётся в населённом пункте и не выводятся, хотя есть все риски полного окружения.

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпки, отслеживающий ход боевых действий на украинских территориях, рассказал, как сложилась ситуация на Угледарском направлении. Он признал, что хотя на протяжение двух лет украинские военные не сдавали населённый пункт даже несмотря на соседство с российскими позициями, сейчас город окружён россиянами с трёх сторон, часть войск вошли в него с юго-востока. По словам немецкого аналитика, единственный путь снабжения украинской армии находится на севере в сторону Курахово (по пути к Богоявленки - ред.), но он простреливается российскими военными. Он указал на применяемую российской армией тактикой психологического давления: российская армия сбрасывает с воздуха листовки, в которых призывает украинцев сдаться в плен.

Юлиан Рёпке считает, что теоретически у Киева есть возможность сохранить город, в котором осталось несколько высотных домов, являющихся укрытием для военных. Тем не менее, главной проблемой остаётся логистика, ведь российская армия очень близка к тому, чтобы перекрыть «логистическую кишку», лишив украинских военных снабжения и окончательно окружив Угледар. Можно добавить, что, вероятнее всего, российские военные не спешат вести штурмы в городе всеми силами, желая добиться его полного окружения.