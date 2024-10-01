Заказ планируют завершить к 2035 году.

На официальном сайте Министерства обороны Соединённых Штатов Америки было объявлено о подписании контракта с американской компанией Boeing на производство авиационных бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM). Общая стоимость контракта составляет 6,9 миллиардов долларов.

Отмечается, что малокалиберные авиационные бомбы будут поставлены Украине, Болгарии и Японии. Крайним сроком выполнения контракта назначили 31 декабря 20235 года.

Помимо этого Пентагон подписал контракт с оборонной компанией Lockheed Martin на производство новых межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 (являются носителями ядерных боеголовок), предназначенных для пусков с подводных лодок. Сумма контракта составила 2,1 миллиарда долларов, крайним сроком выполнения назначили 2029 год.

Известно, что Вооружённые силы Украины используют авиационные бомбы в зоне боевых действий, но в гораздо меньших масштабах, чем Россия. Более того, бомбы вроде JDAM имеют достаточно ограниченную мощность (до 500 килограмм), поскольку их главной целью является точность, а не большой радиус поражения цели. Применение авиационных бомб украинскими военными фиксировалось в Курской области.