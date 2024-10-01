Ливанская шиитская группировка «Хезболла» должно разоружиться и отойти за реку Литани.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац озвучил условие, при котором Тель-Авив готов завершить проведение массированных обстрелов ливанских территорий и отказаться от дальнейших военных планов на Ливан, тем самым установив режим прекращения огня.

По словам израильского министра, единственным способом реализовать мирную инициативу является добровольное разоружение ливанской шиитской группировки «Хезболла», а также её отход за реку Литани, что позволит обеспечить безопасное возвращение израильтян в свои дома на севере Израиля.

Исраэль Кац подчеркнул, что пока не будет выполнена Резолюция №1701 Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН), израильские военные не прекратят свои действия.

Речь о резолюции, одобренной всеми членами Совбеза ООН в 2006 году. Документ предусматривает разоружение «Хезболлы», отход ливанских шиитов за реку Литани, а также вывод израильских войск с ливанских территорий.

На текущий момент армия обороны Израиля осуществляет ограниченную наземную операцию на юге Ливана. Предполагается, что она предусматривает ограниченные рейды, целью которые является создание 20-километровой буферной зоны на ливано-израильской границе.