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Nacvark
В Белом доме не ожидают изменения позиции Джо Байдена по ударам вглубь РФ
Данный пункт входит в «план победы» Зеленского, но, вероятнее всего, всё также остаётся для Вашингтона табу.

Вчера прошла встреча между Владимиром Зеленским и американским президентом Джо Байденом, в ходе которой должен был быть представлен разработанный Киевом «план победы» Украины, одним из пунктов которого является снятия ограничений на дальнобойность поставляемого Западом оружия, чтобы украинские военные могли поражать цели в глубине России.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос по поводу изменения позиции Вашингтона на этот счёт, заявила, что не стоит ожидать каких-либо новых объявлений на этот счёт, хотя данный вопрос действительно обсуждался. Иначе говоря, пока что американские власти сохраняют прежнюю позицию и выступают против ударов вглубь российских территорий.

Помимо этого на сайте Белого дома было объявлено о новой запланированной встрече Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом уже 12 октября, когда он прибудет в Германию. Вероятнее всего, примут участие и другие политики - премьер-министр Великобритании Кир Стармер, немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эмманюэль Макрон. Именно на предстоящей в октябре встрече будет обсуждаться украинский план победы.

#россия #украина #сша
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