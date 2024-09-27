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Nacvark
Премьер-министр Израиля Нетаньяху проигнорировал предложения США и Франции по перемирию в Ливане
Он приказал армии действовать в полную силу и продолжать бомбардировки Ливана.

На протяжении последних дней в иностранных средствах массовой информации сообщали об обсуждении возможности заключения перемирия между Израилем и ливанской организацией «Хезболла» в течение следующих трёх недель. Израильские средства массовой информации ещё вчера писали, что соглашение будет достигнуто в ближайшие часы, но этого не произошло.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отреагировали на сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности. Отмечается, что глава израильского правительства даже не ответил на имеющиеся предложения от Соединённых Штатов Америки и Франции по заключению временного перемирия с прекращением ударов по Ливану.

Канцелярия также уточнила, что Биньямин Нетаньяху отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) действовать в полную силу, пока не будут достигнуты все цели военной операции - обезопасить северный участок израильских территорий посредством уничтожения военной инфраструктуры, в частности пусковых установок, которые использует «Хезболла» в атаках на Израиль.

На текущий момент продолжает поступать информация о продолжающихся бомбардировках ливанских территорий силами ЦАХАЛ.

#сша #израиль #франция #хезболла #ливан #нетаньяху
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