Также будет расширена программа подготовки украинских пилотов на F-16.

В этом месяце ряд иностранных изданий писали о готовящемся новом пакете военной помощи от Соединённых Штатов Америки, который будет гораздо больше, чем прошлые. Нюанс в том, что обещанное в нём оружие будут передаваться на протяжение текущего и следующего года, поскольку сейчас на складах Пентагона недостаточно запасов для своевременной передачи их украинской армии.

Сегодня американский президент Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Вооружённым силам Украины, общая стоимость которого составляет почти 8 миллиардов долларов. Предполагается, что 5,5 миллиардов долларов будут использованы в рамках президентских полномочий (PDA) передачи американского оружия Украине, компенсация которого будет осуществлена как раз таки за счёт этих средств. Остальная часть средств (2,4 миллиарда долларов) будет потрачена в формате Инициативы содействия безопасности Украины (USAID), позволяющей Вашингтону закупать оружие у американских компаний для передачи Киеву.

Предполагается, что в пакет военной помощи, помимо уже привычных противоракет и боеприпасов для различных видов оружия, войдёт дополнительная батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot, авиационные бомбы дальнего радиуса действия AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), беспилотные летательные аппараты класса «воздух - воздух», а также ракеты дальнего радиуса действия. Уточняется, что Вашингтон по-прежнему запрещает наносить удары американским оружием вглубь России.

Что касается сроков передачи пакета военной помощи, обещанное в рамках президентских полномочий оружие (общей суммой 5,5 миллиардов долларов) будет передано до конца года, Байден настаивает на передачи до конца его президентского срока. Поставка остального оружия может затянутся и до следующего года, в зависимости от того, как быстро американские компании произведут его.

Также будет расширена программа подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16, чтобы обеспечить более быструю передачу самолётов Военно-воздушным силам Украины. До этого в Киеве неоднократно жаловались на медленные темпы обучения их пилотов, но в Пентагоне объяснили это ограниченностью программы подготовки.