По словам турецкого президента, данный вопрос не стоит решать в спешке.

В 2022 году Украина официально подала заявление на вступление в НАТО, потребовав ускоренный формат. Вскоре её заявку удовлетворили ряд государств-участников, в частности Польша и страны Балтии, но Соединённые Штаты Америки и Германия, чьё решение принято считать ключевым, отказались ратифицировать членство.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью NBC News заявил, что Соединённые Штаты Америки и другие страны-участники не желают видеть Украину в североатлантическом альянсе. Он подчеркнул, что в НАТО все решения принимаются с учётом мнения всех государств-участников, которые вправе поднять соответствующие вопросы за столом переговоров.

Турецкий президент также отметил, что членство Украины в военном блоке - это не тот вопрос, который необходимо решать в спешке. Окончательное решение, по его словам, будет принято в соответствии с развитием дальнейших событий, а также по итогам обсуждений.

Украинские власти осознают, что пока находятся в состоянии военного конфликта с Россией, их государство не сможет вступить в НАТО. Однако Киев требует предоставления гарантий, предусматривающих присоединение страны в североатлантический альянс после завершения боевых действий.