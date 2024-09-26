Чешский президент призвал вернуться к реальности и признать, что некоторые территории Киеву придётся отдать, пусть даже временно.

Недавно Президент Чехии Петр Павел заявил, что Киеву придётся отдать России часть территорий Украины, пусть даже и временно. Однако он подчеркнул, что «временно» может длиться годами по примеру других государств, например Федеративной Республики Германия, которая образовалась как следствие раздробления немецкого государства после Второй мировой войны.

В этот раз чешский президент прокомментировал заявление министерства иностранных дел Украины, которое, очевидно, возмутилось прошлым его высказыванием, в котором он допустил передачу части украинских земель России. По его мнению, не стоит рассчитывать на завершение боевых действий через несколько недель или месяцев победой Украины.

Чешский президент опять-таки призвал международное сообщество реалистично смотреть на ситуацию, подчеркнув, что его страна по-прежнему готова поддерживать Украину в её намерениях восстановить территориальную целостность. Однако он отметил необходимость быть реалистами, учитывать временные рамки и цену, которую придётся отдать для достижения этой цели.

Петр Павел акцентирует внимание на том, что поражение России ценой потери половины народа Украины - не победа.